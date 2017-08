Polizei bremst Lastwagen auf der A 2

Herford. Weil er in Schlangenlinien fuhr, hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag auf der Autobahn 2 bei Herford einen Sattelzug gestoppt. Als der Lastwagen schließlich zum Stehen gekommen war und Polizisten ihn kontrollieren wollten, rollte das Fahrzeug plötzlich rückwärts, hieß es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Einem Beamten gelang es, auf die Zugmaschine zu springen und das Gefährt zu bremsen. Zuvor war der 40-Tonner aus Polen auf der A 2 zwischen den Fahrspuren hin- und hergewechselt und dabei auch gegen die Leitplanken gestoßen. Polizeiwagen sicherten den nachfolgenden Verkehr ab. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten und brach nach dem Stopp vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme am Steuer zusammen. Der 62 Jahre alte Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, der Laster sichergestellt. dpa/lnw