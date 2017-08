Platzmangel: Frauenhäuser müssen Gewalt-Opfer abweisen

Dortmund. Mehr als die Hälfte der Frauen, die vor Gewalt in der Familie flüchten, findet in NRW keinen Platz in einem der Frauenhäuser. Im aktuell ausgewerteten Jahr 2015 seien 3800 Frauen in einem der Frauenhäuser aufgenommen wurde - dem stünden aber 4700 abgewiesene Frauen gegenüber, heißt es bei der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser. Mehr als die Hälfte die Hilfe suchenden Frauen musste also abgewiesen werden. Die Kapazitäten reichten bei weitem nicht aus. „Für die Mitarbeiter ist es jedes Mal ein Dilemma, einer hilfesuchenden Frau keinen Platz anbieten zu können“, sagt Claudia Fritsche von der Koordinierungsstelle der Frauenhäuser. Die Landesregierung verspricht Unterstützung. dpa/lnw