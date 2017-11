Plattdeutsch-Autor aus Köln erhält Reuter-Literaturpreis

Stavenhagen/Köln. In Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wird heute der diesjährige Fritz-Reuter-Literaturpreis vergeben. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung erhält der 75-jährige Journalist Hartwig Suhrbier aus Köln. Der Journalist werde für seinen unermüdlichen Einsatz für die Literatur Norddeutschlands und insbesondere Mecklenburgs geehrt. „Er hat viel Neues zutage gefördert und bisher unbekannte Quellen ausgegraben“, sagte der Leiter des Stavenhagener Reuter-Museums Marco Zabel.

Suhrbier stammt ursprünglich aus dem mecklenburgischen Roggenstorf bei Wismar, wo er mit Plattdeutsch aufwuchs. Die Familie war in den 1950er Jahren in den Westen gegangen. Der Preisträger gehört seit mehr als 20 Jahren zur Fritz-Reuter-Gesellschaft, die ihren Sitz in Neubrandenburg hat. Die Auszeichnung erinnert an Fritz Reuter (1810-1874), der als bekanntester Plattdeutsch-Dichter gilt und dessen Geburts- und Kindheitsstadt Stavenhagen war. Der 7. November ist Reuters Geburtstag.

dpa/mv