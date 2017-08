Pferd rettet Rollstuhlfahrer

Ein Pferd namens Ole hat dabei geholfen, einem Mann aus einer Notlage zu helfen. Der Rollstuhlfahrer war nahe der Pferdeweide von Ole von einem Feldweg abgekommen und in einen Graben gerutscht. Von der Reitanlage Coester war er zu weit entfernt, als dass jemand seine Hilferufe gehört hatte.

Aber Ole hörte diese Schreie – und er reagierte darauf. Eigentlich ist er ein besonders ruhiges Pferd. Nun aber trabte er rastlos umher. Dass er sich anders verhielt als sonst, bemerkte eine der Reitlehrerinne. Sie ging auf die Weide, um nach dem Rechten zu sehen. Bei Ole angekommen hörte sie dann die Rufe des Rollstuhlfahrers. Zusammen mit einem anderen Mann vom Reiterhof half sie dem Mann aus dem Graben.

Dass Ole so feinfühlig auf die Angst des Rollstuhlfahrers reagiert hat, hat den Mann gerettet. Pferde sind ausgesprochen sensible Tiere, die sich auch in die Menschen in ihrer Umgebung einfühlen. Ein Reiter, der Angst vor seinem Pferd hat oder gehetzt zur Reitstunde kommt, überträgt dies auch auf sein Pferd, das dann seinerseits ängstlich oder nervös wirkt. Ein Reiter, der Sicherheit ausstrahlt, beruhigt damit auch sein Pferd.