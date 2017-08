Petkovic und Görges mit Auftaktsiegen in Washington

Washington. Andrea Petkovic ist wie zuvor schon Julia Görges erfolgreich in das Tennis-Turnier in Washington gestartet. Die Darmstädterin gewann 6:4, 7:6 (7:5) gegen Kurumi Nara aus Japan. Der Erfolg der nur noch auf Rang 102 der Weltrangliste geführten Petkovic stand nach 1:36 Stunden fest.

Zuvor war die an Nummer vier gesetzte Görges mit 6:4, 6:4 gegen die Französin Françoise Abanda ins Achtelfinale eingezogen. Auch Sabine Lisicki und Tatjana Maria nutzen das mit 226 750 Dollar dotierte Hartplatzturnier zur Vorbereitung auf die US Open in vier Wochen.

dpa