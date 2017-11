Per Haftbefehl Gesuchter fragt nach Ermittlungen: Festnahme

Bonn. Festnahme leicht gemacht: Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat bei der Polizei in Bonn nach dem Stand der Ermittlungen gegen ihn gefragt und ist direkt dabehalten worden. Der 27-Jährige sei wegen Körperverletzung gesucht worden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Den Angaben zufolge war der Mann am vergangenen Freitag an der Pforte des Bonner Polizeipräsidiums erschienen. Er habe sich nach dem Stand der Ermittlungen gegen ihn in einer anderen Sache erkundigen wollen. Der Gesuchte hatte demnach den Haftbefehl völlig vergessen.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin stellte den vorliegenden Haftbefehl fest und informierte unbemerkt die Wache. Die Anfrage endete für den 27-Jährigen mit der Festnahme vor dem Polizeipräsidium.

dpa/lnw