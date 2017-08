Paderborner Urlauber sitzen nach Flieger-Panne fest

Paderborn/Paris. Nach einer unvorhergesehenen Zwischenlandung sitzen 360 in Paderborn gestartete Passagiere der Ferienfluggesellschaft Small Planet Airlines in Paris und auf Gran Canaria fest. Wie die „Neue Westfälische“ (Freitagausgabe) berichtet, hatte ein Airbus mit 180 Passagieren an Bord am Mittwoch den Flug nach Las Palmas abgebrochen und war in Paris gelandet. Ein Flughafensprecher in Paderborn bestätigte die Zwischenlandung.

Ursprünglich sollte es Donnerstag weitergehen. Daraus wurde nun Freitagmorgen. 180 weitere Passagiere, die von Las Palmas mit derselben Maschine zurückfliegen sollten, harren ebenfalls aus.

Das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Berlin entschuldigte sich auf seiner Facebook-Seite und erklärte, der Weiterflug der LLX5833 verzögere sich bis Freitag, fünf Uhr morgens. Die Verzögerung betreffe auch den Rückflug von Las Palmas. Ursache für die Zwischenlandung seien technische Gründe gewesen. Aus Kreisen des Internationalen Flughafens Charles de Gaulle in Paris hieß es, der Flieger sei wegen eines hydraulischen Problems zwischengelandet.

dpa/lnw