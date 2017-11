Online-Abstimmung für „1Live Krone“ gestartet

Köln/Bochum. Casper oder Clueso, Beatsteaks oder Marteria: Wer erhält in diesem Jahr den Radiopreis „1Live Krone“? Darüber können seit Montag die Hörer online abstimmen. Insgesamt sind 28 Künstler in sechs Kategorien nominiert, wie der WDR mitteilte. Verliehen wird die begehrte Auszeichnung am 7. Dezember in der Bochumer Jahrhunderthalle.

Unter den Nominierten sind auch international erfolgreiche Künstler wie Felix Jaehn und Robin Schulz. Für die Nominierten in der Kategorie beste Single können die Fans erstmals noch während der Live-Sendung im WDR-Fernsehen abstimmen. Die Publikumspreise werden in den Kategorien beste Band, bester Künstler/beste Künstlerin, bestes Album, bester Liveact, bester Hip-Hop-Act und beste Single verliehen.

In den zwei weiteren Kategorien Comedy und Sonderpreis vergibt die Redaktion selbst die Auszeichnung. Wie im vergangenen Jahr wird Klaas Heufer-Umlauf die Veranstaltung moderieren.

dpa/lnw