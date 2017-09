Ölfilm im Mülheimer Hafen

Köln. Ein 250 mal 30 Meter großer Ölfilm auf der Gewässeroberfläche im Mülheimer Hafenbecken hat die Kölner Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie ein Sprecher am Montagabend sagte, konnte ein Eindringen des Öls in den Rhein verhindert werden. In Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde und der Wasserschutzpolizei sei die Hafenzufahrt mit einer 95 Meter langen Ölsperre gesichert worden, zuvor hätten vier Schiffe den Hafen verlassen müssen. Anschließend sei der Ölfilm mit einer zersetzenden Flüssigkeit behandelt worden.

Ob weitere Maßnahmen nötig sind, soll am Dienstagvormittag entschieden werden. Die Wasserschutzpolizei und die Wasserbehörde haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Neben einem Feuerwehr-Rettungsboot und einem Löschfahrzeug mit 15 Einsatzkräften waren den Angaben zufolge auch Spezialkräfte der Umweltwache Ostheim im Einsatz.

dpa/lnw