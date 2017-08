Noch viele Ferienaktionen

Zwei Wochen der Sommerferien sind schon rum. Und damit auch viele Ferienaktionen. Insgesamt haben über 900 Kinder und Jugendliche an Ferienaktionen teilgenommen. Doch auch für die kommenden vier Ferienwochen ist noch einiges geplant. Wegen der hohen Nachfrage bietet das Ferienteam eine neue Aktion an: Kegeln im Sportcentrum Kaiserau mit anschließendem Eisessen. Die Aktion startet am Freitag, 18. August und geht von 10 bis 12.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro. Freie Plätze gibt es auch noch beim Laser-Biathlon am Dienstag, 8. August ab 15 Uhr. Die Aktion wird unterstützt von den Sportschützen Methler und kostet 1 Euro. Auch für die Fahrt ins Lego-Discovery-Center in Oberhausen am Donnerstag, 10. August sind noch Plätze frei. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Wer gern kreativ ist und eine gute Nase hat, der kann am Freitag, 11. August sein eigenes Parfum herstellen. Die Kosten betragen fünf Euro. Am Mittwoch, 16. August geht es in das Archäologiemuseum nach Herne. Für alle Aktionen können sich Kinder noch bis zum Donnerstag, 3. August, im Ferienreisebüro auf der Maibrücke anmelden. Anmeldungen werden zwischen 15 und 17 Uhr dort angenommen.