Neues Schuljahr hat begonnen: Mehr Geld für Lehrer gewollt

Düsseldorf. Gong und Unterricht: Für 2,5 Millionen Schüler hat wieder der Alltag begonnen. Für die Lehrer auch - es gibt viel zu wenige.

Die Sommerferien sind zu Ende: Am Mittwochmorgen hat für rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen die Schule wieder begonnen. Eine der wichtigsten Herausforderungen im neuen Schuljahr ist der Lehrermangel, insbesondere an den Grundschulen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will sich für eine bessere Bezahlung der Pädagogen einsetzen, wie sie am Morgen im Sender WDR5 sagte.

Um die Lücken zu stopfen, werde auch das Unterrichtsfach Englisch für sogenannte Seiteneinsteiger geöffnet. Bislang war das nur für Kunst, Sport und Musik der Fall. Außerdem sollen Lehrer der Sekundarstufen 1 und 2 befristet für zwei Jahre an Grundschulen unterrichten, sagte Gebauer. Sie würden dann eine Garantie erhalten, im Anschluss an Gymnasien oder Gesamtschulen zu unterrichten - mit dem dazu gehörenden Plus beim Gehalt.

Insgesamt müsse dem Lehrerberuf größere Wertschätzung entgegengebracht werden, sagte die Ministerin. Geld gehöre auch dazu. Sie sei darüber im Gespräch mit dem Finanzminister - „damit wir tatsächlich die Lehrerinnen und Lehrer, besonders in der Grundschule, in Zukunft besser bezahlen können“, sagte Gebauer.

Die Ministerin hatte sich für den ersten Schultag bei mehreren Schulen zum Besuch angekündigt. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte den Schulstart auf dem Terminkalender. Er wies an einer Düsseldorfer Schule auf die Kampagne der Verkehrswacht hin: „Brems dich! Schule hat begonnen“. Die Polizei kündigte verstärkte Tempokontrollen vor den Schulgebäuden an.

Die meisten der 151 000 Erstklässler in NRW hatten vor dem Start ins Schulleben noch einen Tag frei - für sie geht es erst am Donnerstag los. Der Verband Bildung und Erziehung hat vorsorglich Eltern gemahnt, dass die traditionellen Schultüten zum Schulbeginn keine Statussymbole seien. Die Tüten sollten eine gute Mischung aus Süßigkeiten und Schulsachen enthalten.

