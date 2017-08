Nächster Abschnitt für Radschnellweg Ruhr öffnet im Oktober

Mülheim an der Ruhr. Der Bau des 101 Kilometer langen Radschnellwegs durch das Ruhrgebiet kommt Schritt für Schritt voran. Voraussichtlich Anfang Oktober soll im Bereich des Mülheimer Hauptbahnhofes ein weiteres Teilstück des für den Radverkehr geöffnet werden, sagte ein Sprecher der Stadt Mülheim am Montag. Ursprünglich war eine Eröffnung des Teilstückes auf einer stillgelegten Eisenbahntrasse noch vor der Sommerpause 2017 vorgesehen gewesen. Dieser Zeitplan sei aufgrund von Bauverzögerungen jedoch nicht einzuhalten gewesen, so der Sprecher.

Der Radschnellweg Ruhr ist Deutschlands größtes Radweg-Projekt und soll auf insgesamt 101 Kilometern zwischen den Ruhrgebietsstädten Duisburg und Hamm verlaufen.

Die circa 600 Meter lange Etappe zwischen dem Mülheimer Hauptbahnhof und der Ruhrbrücke verläuft auf einem historischen Viadukt. Die Kosten für den Streckenabschnitt liegen bei insgesamt 5,3 Millionen Euro.

Die Gesamtstrecke von Duisburg nach Hamm von soll 2020 eröffnet werden. Insgesamt soll das Projekt bis zu 184 Millionen Euro kosten.

