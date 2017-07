Nach dem Hochwasser: Aufräumen und Bangen

Braunschweig. Das Hochwasser sorgt in Teilen Niedersachsens weiter für erhebliche Anspannung, in Sachsen-Anhalt hat sich die Lage nach dem Rückzug der Fluten etwas beruhigt. Während im Harz die Aufräumarbeiten im Mittelpunkt stehen, Schäden begutachtet und repariert werden, halten die Wassermassen die Menschen im niedersächsischen Braunschweig und der Umgebung weiter in Atem. In Wolfenbüttel zum Beispiel hieß es an vielen Stellen am Abend „Land unter“ - der Katastrophenalarm wurde ausgelöst. dpa