Dortmund. Nach dem schweren Unfall an einem Bahnübergang nahe Bönen ist die Strecke zwischen Hamm und Hagen wieder frei. Der Abschnitt sei seit 22.12 Uhr wieder befahrbar, sagte eine Bahnsprecherin am Freitagabend. Zuvor waren die Züge auf den Strecken zwischen Köln und Berlin sowie Köln und Dresden umgeleitet worden. An dem Bahnübergang war ein ICE mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer starb bei dem Unfall. dpa