Nach Überfall: Sparkasse und Bankräuber einigen sich

Düsseldorf. Ein Bankräuber und die Stadtsparkasse Düsseldorf haben sich in einem zivilrechtlichen Streit um die Rückzahlung der Beute geeinigt. Das bestätigte das Landgericht am Montag in Düsseldorf. Der bereits zu einer Haftstrafe verurteilte Räuber habe die gesamte Klageforderung von mehr als 20 000 Euro anerkannt, erklärte sein Anwalt. Gegen eine Teilzahlung von 5500 Euro könne er die Forderungen abgelten. Die Stadtsparkasse erklärte sich mit Blick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mannes ausnahmsweise zu der Einigung bereit.

Der Räuber war im Oktober 2016 wenige Minuten nach dem Überfall festgenommen worden. Anschließend hatte der Spielsüchtige reinen Tisch gemacht und von sich aus einen Anfang 2016 begangenen weiteren Überfall gestanden, dessen Beute von 16 500 Euro aber nicht gefunden wurde. Im Prozess hatte er bestritten, dass er aus der größtenteils wiedergefundenen Beute des Überfalls im Oktober 4000 Euro behalten habe. Nach Angaben seines Anwalts erkannte der Mann nun aber die gesamte Forderung an.

dpa/lnw