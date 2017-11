NRW-Kabinett: Haushalt 2018 ohne neue Schulden beschließen

Düsseldorf. Das Kabinett des neuen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) will am Dienstag (14 Uhr) einen besonderen Haushaltsentwurf beschließen: Erstmals seit 45 Jahren soll ein Etat ohne neue Schulden in den Landtag eingebracht werden. Mehr noch: In der gesamten fünfjährigen Wahlperiode sollen keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden. Dies will das Kabinett in einer mittelfristigen Finanzplanung festlegen. Seit 1973 hat NRW einen Gesamtschuldenstand von 144 Milliarden Euro angehäuft - den höchsten Schuldenberg aller Bundesländer. dpa/lnw