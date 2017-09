NRW: Fast 250 Eisenbahnbrücken dringend sanierungsbedürftig

Berlin/Düsseldorf. 248 der insgesamt knapp 4500 Eisenbahnbrücken in Nordrhein-Westfalen sind dringend sanierungsbedürftig. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. Demnach liegt das Durchschnittsalter der Eisenbahnbrücken in NRW bei 67 Jahren. 2300 Brücken sind älter als 80 Jahre. Von den 248 maroden Brücken werden mehr als die Hälfte allein rund um Köln und Düsseldorf als dringend sanierungsbedürftig eingestuft.

Bundesweit sind nach einer Auswertung der Grünen rund 1100 Eisenbahnbrücken marode. Hier helfe nur noch ein Abriss und Neuaufbau, teilte die Grünen-Bundestagsfraktion am Donnerstag in Berlin mit. Der Zustand in vielen Bundesländern sei „erschreckend“. So hätten etwa in NRW rund 40 Prozent der Brücken „umfangreiche, zum Teil gravierende Schäden“.

„Wenn wir den Substanzverfall bei der Infrastruktur endlich aufhalten wollen, müssen wir deutlich mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investieren“, forderten Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer und Spitzenkandidat Cem Özdemir. Sie warfen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Untätigkeit vor. „Damit schadet er unserer Volkswirtschaft.“ Der Verfall bremse den Bahnverkehr aus, Brücken müssten zum Teil mehrere Wochen lang gesperrt werden.

Bereits im Dezember 2016 hatte der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, der Deutschen Bahn vorgeworfen, trotz Milliarden Euro vom Bund an der Infrastruktur zu sparen.

dpa/lnw