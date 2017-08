NRW-Behörden suchen weiter nach Fipronil-Eiern

Düsseldorf. Die Suche nach mit dem Insektengift Fipronil belasteten Eiern läuft auch in Nordrhein-Westfalen weiter auf Hochtouren. Außerdem versuchen die Behörden nachzuvollziehen, welchen Weg das unzulässigerweise mit Fipronil versetzte Reinigungsmittel genommen hat, dessen Einsatz als Ursache für den derzeitigen Eierskandal gilt. Das teilte eine Sprecherin des Landesumweltamtes am Sonntag auf Anfrage mit. Geklärt werden müsse auch noch, auf welchem Weg das Fipronil in die belasteten Eier gekommen ist - über die Nahrung der Hühner oder von außen. Anzeichen dafür, dass auch Hühnerfleisch mit Fipronil belastet ist, gebe es bislang nicht. dpa