Mutmaßliches Familiendrama: Ermittlungen laufen weiter

Paderborn. Nach dem mutmaßlichen Familiendrama mit einer getöteten 80-jährigen Frau in Paderborn laufen die Ermittlungen. Es gebe allerdings noch keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Weitere Einzelheiten sollten im Laufe des Tages folgen.

Angehörige hatten die getötete 80-Jährige und einen schwerverletzten 57-Jährigen am Samstag in einer Wohnung entdeckt. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, teilte die Polizei nicht mit. Die Obduktion der Frau ergab, dass sie durch Gewalt am Hals getötet wurde. Es gebe keine Hinweise darauf, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sei, deswegen geht die Polizei von einem Familiendrama aus.

dpa