Mutmaßliche Autoschieber-Bande im Ruhrgebiet verhaftet

Recklinghausen. Fünf mutmaßliche Autoschieber hat die Polizei am Mittwoch in Dortmund, Mülheim, Recklinghausen und Bochum verhaftet. Mit gefälschten Papieren sollen die Männer mehr als 20 Autos im Ruhrgebiet beschafft und anschließend nach Frankreich verschoben haben, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten elf Wohn- und Firmengebäude in NRW.

Bei dem Einsatz stellten die Ermittler gefälschte Unterlagen, Bankkarten und Ausweise sicher - außerdem einen Wagen, der offenbar ins Ausland gebracht werden sollte. Für die Autos verlangten die Täter den Angaben zufolge jeweils einen fünfstelligen Betrag von den Käufern in Frankreich. Die Wagen seien mit falschen Dokumenten etwa bei Autovermietungen beschafft worden.

dpa/lnw