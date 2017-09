Mülheimer Hafenbecken wegen Ölfilms noch teilweise gesperrt

Köln. Wegen eines Ölfilms im Mülheimer Hafen ist ein Teil des Hafenbeckens am Dienstagmorgen noch gesperrt. Am Vormittag solle kontrolliert werden, ob weitere Maßnahmen zur Beseitigung des Öls ergriffen werden müssten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Köln. Der 250 mal 30 Meter große Ölfilm auf der Wasseroberfläche hatte am Montag zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt, bei dem die Hafenzufahrt mit einer 95 Meter langen Ölsperre gesichert worden sei. Außerdem wurde ein zersetzendes Mittel auf den Ölfilm aufgetragen. Die Kontrolle werde am Dienstag durch die zuständige Wasserbehörde durchgeführt. dpa/lnw