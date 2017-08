Morris beim Stabhochsprung-Meeting in Beckum favorisiert

Beckum. Sandi Morris aus den USA will beim 19. internationalen Stabhochsprung-Meeting am Sonntag in Beckum ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Die Silbermedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen in Rio und WM-Zweite von London überzeugte bislang mit einer persönlichen Bestleistung von fünf Metern. Die 25-Jährige trifft im Jahnstadion im Hauptspringen ab 15.00 Uhr auf die Kubanerin Yarisley Silva. Die WM-Dritte von London gewann das Springen in Beckum vor zwei Jahren mit der Leistung von 4,91 Metern.

Die Riege der deutschen Springerinnen führt die deutsche Rekordhalterin Silke Spiegelburg (4,82 Meter) an. Unterstützung erhält die 31-jährige Leverkusenerin von ihren Teamkolleginnen Katharina Bauer und Regine Kramer sowie von der wiedererstarkten Martina Schultze aus Sindelfingen.

dpa/lnw