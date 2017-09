Mofafahrer kracht gegen Auto und verletzt sich schwer

Haan. Ein 39-jähriger Mofafahrer ist an einer Kreuzung in Haan (Kreis Mettmann) mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, übersah der Mann den Wagen eines 54-Jährigen und krachte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos. Der 39-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden nach dem Unfall am Montag abgeschleppt. dpa/lnw