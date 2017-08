Mit dem Tod von Kindern gedroht: 50-Jähriger vor Gericht

Aachen. Weil er Eltern mit der Tötung ihrer Kinder gedroht haben soll, steht von heute an in Aachen ein 50-Jahre alter Mann vor Gericht. Ihm wird nach Angaben des Landgerichts Aachen versuchte räuberische Erpressung in 13 Fällen vorgeworfen. Der Angeklagte soll von Mai 2016 bis März 2017 in Erpresserbriefen jeweils 20 000 Euro gefordert haben, ansonsten würden die Kinder der Adressaten sterben. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Der Mann selbst steckte laut Anklage zu dieser Zeit in finanziellen Schwierigkeiten.

Der 50-Jährige soll auch Menschen ohne Kinder oder mit erwachsenen Kindern angeschrieben haben. Obwohl keiner zahlte, geschah laut Anklage niemandem etwas.

dpa/lnw