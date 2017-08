Mit Spaß Englisch lernen

Die Englisch-Camps sind wieder vorbei. Schüler haben jeweils eine Woche lang in den Sommerferien mit viel Spaß Englisch geübt. Das war ganz anders als in der Schule: Im Englisch-Camp bei Zurbrüggen basteln, spielen und singen die Kinder und Jugendlichen sehr viel. Sie und ihre Lehrer unterhalten sich aber nur auf Englisch.

Das ist der Trick. Am Freitag zeigten die Kinder den Eltern noch, was sie gebastelt haben – zum Beispiel Vulkane, die wirklich ausbrachen. Während der Tage im Camp haben die Kinder auch viel über die Natur und den menschen gelernt.

Wenn sie in ein paar Tagen wieder in die Schule kommen, dann haben sie sicher viel davon, beim Englisch-Camp mitgemacht zu haben. Denn wer sich ganz ohne Zwang in einer Fremdsprache unterhält, der lernt ganz viel und verliert auch ein bisschen die Scheu davor. Gut ist, dass die Lehrer in diesen Camps aus Großbritannien oder England stammen. Englisch ist also ihre Muttersprache.