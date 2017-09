Mit Seepferdchen und Minion: Über 560 Montgolfiade-Starts

Warstein. In den ersten Tagen der Montgolfiade sind nach Angaben der Veranstalter mehr als 560 Heißluftballons durch den Himmel über Warstein gefahren. Allerdings seien wegen des wechselhaften Wetters bis zum Dienstagmittag auch sechs von neun Starts abgesagt worden, sagte eine Sprecherin der Veranstalter am Dienstag in Warstein. „Wir sind aber mit Blick auf die Zahlen der teils herausragenden vergangenen Jahre zufrieden mit den Starts und den bislang rund 160 000 Besuchern“, hieß es weiter. Unter anderem seien kreativ gestaltete Ballons in Form eines Seepferdchens, eines Pelikans und eines „Minion“ aus dem gleichnamigen Kinofilm in die Luft gestiegen.

Mit dem Start von Dutzenden Heißluftballons hatte die Internationale Montgolfiade im sauerländischen Warstein am Freitagabend begonnen. Bis kommenden Samstag werden insgesamt mehr als 200 Teams aus elf Ländern zu dem Treffen im Sauerland erwartet. Bei gutem Wetter könnten alle Teams fast gleichzeitig aufsteigen. Luftschiffe sind ebenfalls am Start. Zu den Höhepunkten zählen Massenstarts und ein Langstreckenrennen.

dpa/lnw