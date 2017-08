Minister schlägt „Nachtwache“ in der Kinderbetreuung vor

Düsseldorf. Eine sogenannte Nachtwache könnte aus Sicht des neuen nordrhein-westfälischen Familienministers Joachim Stamp (FDP) Kinderbetreuungsprobleme von Schichtarbeitern lösen. „Es wäre doch hilfreich, gerade für viele Alleinerziehende im Schichtdienst, wenn Nachtpflege-Personal in die Familien kommt und dort quasi die Nachtwache übernimmt“, sagte Stamp der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag).

„Ich denke auch über andere Modelle nach, bei denen - ähnlich zur Tagespflege - drei, vier, fünf Kinder bei einem Nachtpfleger übernachten. Beim Einschlafen und Aufwachen sind Mama oder Papa dabei.“

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP heißt es: „Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden wir die Flexibilität der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen erhöhen und dabei auch bedarfsgerechte Betreuungsangebote in den Randzeiten sowie bei Schicht- und Nachtarbeit schaffen.“ Alternative Unterstützungsmodelle sollten der Lebenswirklichkeit der Familien besser gerecht werden.

Er wolle keine 24-Stunden-Kitas einführen, in denen Kinder rund um die Uhr bleiben, versicherte Stamp. Es gehe lediglich um ein Pilotprojekt. In Essen habe ein Modell mit ausgeweiteten Kita-Öffnungszeiten es Alleinerziehenden ermöglicht, wieder Arbeit aufzunehmen und so aus Hartz IV herauszukommen.

dpa/lnw