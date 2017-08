Mini-Kamen ist jetzt vorbei

Einmal Bäcker, Postbote oder Bürgermeister sein. Eigentlich sind das alles Berufe, die man erst als Erwachsener machen kann. Beim Ferienspiel Mini-Kamen dürfen die Kinder allerdings schon einmal für zwei Wochen in die Berufe hineinschnuppern. So sollen sie lernen, was man in dem Job können muss. Die Bürgermeisterin von Mini-Kamen muss sich zum Beispiel mit den Wünschen und Sorgen der Bürger beschäftigen. Sie hat dafür gesorgt, dass alle mehr Gehalt, also mehr Mini-Mo, für ihre Arbeit bekommen. Außerdem hat sie eine neue Snackbar eröffnet. Nach zwei Wochen ist Mini-Kamen nun vorbei und das haben feiern die Kinder mit einem großen Abschiedsfest.

Am letzten Tag dürfen auch Eltern nach Mini-Kamen kommen und sich angucken, was ihre Kinder tolles gemacht haben. Es gibt Tanzaufführungen und ganz viele Leckereien. Denn die fleißigen Angestellten, die in der Cocktailbar oder im Stadtcafé arbeiten, haben Fruchtsäfte und Obstspieße bereit gestellt. Am letzten Tag haben die Jungen und Mädchen auch noch die Gelegenheit, ihr selbst verdientes Mini-Mo auszugeben. Sie können zum Beispiel im Schmuckladen ein Armband kaufen oder in der Gärtnerei eine Blume.