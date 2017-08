Millionen Eier zurückgerufen - Export auch nach Deutschland

Den Haag. Die niederländischen Behörden haben mehrere Millionen verseuchte Eier aus Supermärkten zurückgerufen. Ein Teil der mit einem Insektizid belasteten Eier wurde auch nach Deutschland exportiert. Der Verzehr der Eier könne gesundheitsschädlich sein, warnte die Lebensmittelaufsichtsbehörde. Die Eier enthalten eine zu hohe Dosis des Läusebekämpfungsmittels Fipronil. In NRW waren bereits am Sonntag fast 900 000 Eier zurückgerufen worden. Bislang ist unklar, ob belastete Eier auch in andere Bundesländer gelangt sind. Fipronil kann Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere verursachen. dpa