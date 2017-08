Messerattacken: Staatsanwalt übernimmt Ermittlungen

Wuppertal. Nach zwei voneinander unabhängigen Messerattacken mit einem Toten hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Neue Erkenntnisse zu den Tätern und ihren Motiven gab es am Montagmorgen laut der Wuppertaler Polizei aber nicht. Am Freitag hatte die Polizei nach der ersten Messerattacke einen 14 und einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Bei dem Angriff war ein 31-Jähriger getötet und sein 25 Jahre alter Bruder verletzt worden. Bei der zweiten Tat am Samstagabend wurde ein 53-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung. dpa/lnw