Meisterschaft im Westernreiter

Auf der Sunray-Ranch in Overberge laufen derzeit die Westfalenmeisterschaften im Westernreiten. Dabei treten Reiter in verschiedenen Disziplinen an. Westernreiten ist ein eigener Reitstil und unterscheidet sich vom englischen Reiten, die Reiter führen die Zügel lockerer und haben einen anderen Sattel.

Bei dem Turnier in Overberge ist nun der Titel der Westfalenmeisterschaft zu holen. Die Westfalenmeister qualifizieren sich durch den Titelsieg automatisch für die Deutsche Meisterschaft. Die Deutsche Meisterschaft im Westernreiten findet in drei Wochen in Bayern statt.

Bei dem Turnier auf der Sunray-Ranch treten auch Anfänger und Reiter an, die noch nicht so erfahren sind. Dafür gibt es unterschiedliche Leistungsklassen. Bei einem Wettkampf wie der Westfalenmeisterschaft kann man Punkte sammeln, um in die nächst höhere Klasse aufzusteigen.

Das Reitturnier lockt Zuschauer und andere Reiter an. Es ist deshalb auch ein kleines Fest mit Getränken, Essen und Verkauf von Reitzubehör. Es campen sogar viele der rund 300 Teilnehmer mit Wohnwagen hinter dem Turniergelände. Das Turnier an der Friedhofstraße 26 ist noch Samstag und Sonntag. Der Eintritt ist frei.