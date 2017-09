Mehr als jeder fünfte Lehrer ist unter 35 Jahren

Düsseldorf. Der Anteil junger Lehrer an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist gewachsen. Im Schuljahr 2016/17 waren 22,8 Prozent der Lehrer jünger als 35 Jahre, teilte das Statistische Landesamt NRW am Donnerstag mit. Fünf Jahre zuvor waren es 18,3 Prozent (Schuljahr 2011/12). Auch generell ist das Durchschnittsalter von Lehrern in Nordrhein-Westfalen gesunken. Im Schuljahr 2016/17 waren Lehrer an allgemeinbildenden Schulen im Schnitt 45,2 Jahre alt. Im Schuljahr 2011/12 lag der Durchschnitt noch bei 46,7 Jahren. Unterschiede gibt es innerhalb der Schulformen. Die jüngsten Lehrer gibt es mit durchschnittlich 43,8 Jahren an Grundschulen. Am ältesten sind Lehrkräfte an Hauptschulen (49,4 Jahre). dpa/lnw