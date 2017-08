Mehr Bewegung für Kinder

Lennart Schnettberg hat gerade sein Abitur gemacht. Aber er ist erst 17. Und deswegen will er nicht direkt zur Universität gehen. Also hat er sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden. „Ich mache selber gerne Sport und möchte auch gerne Kinder dafür begeistern“, sagt er. Und das kommt den Vorsitzenden des Kreissportbundes und des Sportförderkreises gerade recht.

Die beiden Vereine suchten nämlich einen Trainer, der in den Offenen Ganztagsschulen in Unna für Schwung sorgt. Nach den Schulferien wird Lennart Schnettberg genau diese Aufgabe übernehmen: An fünf Schulen sorgt er jeweils an einem Nachmittag in der Woche für Sport und Bewegung. Damit soll er Jungen und Mädchen auch für die Sportvereine begeistern. Die haben nämlich immer weniger Mitglieder. Das war früher anders, als die Schule noch am Mittag endete. Deswegen dachten sich die Sportler: Es wäre doch schön, wenn es in der Offenen Ganztagsschule auch Sport geben würde und Kinder so vielleicht auch den Weg in die Vereine finden.

Außerdem wünschen sich die Sportvereine, dass sich Kinder mehr bewegen und nicht so viel vor dem Computer sitzen – weil Sport gesünder ist und man dort Freunde finden kann.