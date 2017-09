Medienwissenschaftler: TV-Duell muss reformiert werden

Berlin. Das Format des TV-Duells im Bundestagswahlkampf hat sich aus Sicht des Medienwissenschaftlers Bernd Gäbler in seiner jetzigen Form überholt. „Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass das Format „TV-Duell“ an Haupt und Gliedern reformiert werden muss, dann wurde er in diesem Jahr endgültig geliefert: Die Sendung war leblos und frei von jeder Überraschung“, sagte der Professor für Journalistik aus Bielefeld der dpa. Fast alle wichtigen Zukunftsfragen, vor denen Deutschland stehe, seien ausgeklammert worden. „Die Sendung war mehr Parallelslalom als Duell“, so Gäbler. dpa