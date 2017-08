Medien: Leverkusen steigert Angebot für Stürmer Alario

Buenos Aires. Bundesligist Bayer Leverkusen hat sein Angebot für den argentinischen Stürmer Lucas Alario von 16 auf 24 Millionen Euro erhöht. Dies berichteten Medien in Buenos Aires am Montag (Ortszeit). Damit werde die in Alarios Vertrag mit dem lokalen Verein River Plate vereinbarte Ablösesumme erreicht.

Der 24-Jährige wurde am Montag in einer Klinik von einem angereisten Arzt von Bayer Leverkusen untersucht, wie der Fernsehsender TyC Sports berichtete. River Plate habe den Fitness-Check Alarios jedoch nicht genehmigt und einen Notar in die Klinik geschickt, um den Vorgang zu dokumentieren, berichtete die Zeitung „La Nación“. Der erfolgreiche Torschütze - 41 Treffer in den letzten 82 Spielen - ist vertraglich bis 2020 an den argentinischen Rekordmeister gebunden.

Leverkusens Sportchef Rudi Völler hatte in der „Bild-Zeitung“ das Interesse bekundet, einen weiteren neuen Angreifer in den Verein zu holen.

dpa