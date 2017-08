Maskierte überfallen Bank in Löhne mit Schusswaffe

Löhne. Mit einer Schusswaffe haben zwei maskierte Männer am Donnerstagmorgen eine Bank in Löhne im Kreis Herford überfallen. Die Täter seien in der Nacht durch ein Fenster in einen ungesicherten Nebenraum der Sparkassen-Filiale eingebrochen, um auf die Angestellten zu warten, wie ein Sprecher der Polizei in Herford sagte. Sie überwältigten die drei eintreffenden Mitarbeiter und fesselten sie. Anschließend bedrohten die Unbekannten sie mit der Pistole und forderten Bargeld aus dem Tresor und Geldautomaten.

Das Sicherheitssystem der Bank habe die Herausgabe des Geldes aber nicht zugelassen, sagte der Sprecher. Danach hätten die Täter die persönlichen Sachen der Mitarbeiter durchwühlt und seien mit deren Bargeld geflüchtet.

Eine umfangreiche Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Ermittler sicherten Spuren am Tatort, auch ein Spürhund war den Angaben zufolge im Einsatz. Die Angestellten blieben unverletzt und wurden betreut.

dpa/lnw