Detmold. Ein Mann ist auf einem Feld bei Detmold (Kreis Lippe) unter einen fahrenden Traktor geraten und von diesem überrollt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, stolperte der Mann am Montagabend gegen 20.30 Uhr bei der Heuernte und fiel vor den Traktor. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. dpa/lnw