Mann wegen versuchter Kindesentführung vor Gericht

Marburg. Fünf Jahre nach einer versuchten Kindesentführung beschäftigt der Fall das Landgericht Marburg. Der Angeklagte aus Nordrhein-Westfalen soll im Oktober 2012 ein damals neun Jahre altes Mädchen im mittelhessischen Weimar in sein Auto gezogen haben. Die Anklage geht nach Angaben des Gerichts davon aus, dass er das Kind an einen anderen Ort bringen und missbrauchen wollte. Das Mädchen konnte sich aber befreien und davonlaufen. In dem heute beginnenden Prozess sollen zunächst vier Zeugen befragt werden.

Die Ermittler kamen dem Verdächtigen auf die Spur, nachdem er im vergangenen April ein Mädchen in einem Schwimmbad im nordrhein-westfälischen Hamm begrapscht haben soll. Auch dieser Fall wird vor dem Landgericht behandelt. Das Urteil wird Anfang Dezember erwartet.

dpa/lhe