Mann umgeht Bahnschranke und wird von Zug überfahren

Voerde. Ein 77-Jähriger hat am Donnerstag in Voerde (Kreis Wesel) die Halbschranke an einem Bahnübergang umgangen und ist von einem Zug überfahren worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zunächst mit seinem Fahrrad vor der Bahnschranke gewartet, bis ein Güterzug passierte. Dann schob er sein Rad an der Schranke vorbei auf den Übergang - doch aus der anderen Richtung kam noch eine Regionalbahn. Der Mann wurde tödlich verletzt. dpa/lnw