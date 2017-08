Mann soll seine Frau zu Tode gefahren haben: Mordprozess

Essen. Bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn stirbt eine Frau. Ihr Mann wird als Fahrer schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, dass er den Zusammenprall mit einem Lastwagen absichtlich herbeigeführt hat.

Vor dem Essener Landgericht beginnt heute der Prozess um einen tödlichen Zusammenstoß auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der 25-jährige Angeklagte sein Auto am 2. Februar absichtlich gegen einen Sattelschlepper gelenkt hat, um sich und seine neben ihm sitzende Frau zu töten. Sie hatte sich offenbar von ihm getrennt. Jetzt muss sich der Mann wegen Mordes verantworten. Die 21-Jährige war noch am Unfallort an den Folgen schwerer innerer Verletzungen gestorben. Der Angeklagte selbst hatte schwer verletzt überlebt.

dpa/lnw