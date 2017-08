Mann rast mit Auto ungebremst in Stauende: Tot

Rheinbach. Ein 26 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 61 mit seinem Wagen ungebremst in ein Stauende gefahren und gestorben. Der Mann war mit seinem Auto am frühen Dienstagabend in Richtung Koblenz unterwegs, als er nahe der Ausfahrt Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) mit dem Pkw gegen einen Lastwagen krachte, wie die Polizei mitteilte. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden, gegen 21.40 Uhr wurden die gesperrten Fahrspuren wieder freigeben. Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. dpa