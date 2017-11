Mann mit ausgebeulter Hose muss in Ausnüchterungszelle

Darmstadt. Ein angetrunkener 19-Jähriger ist der Polizei in Darmstadt nicht nur wegen seiner Aggressivität, sondern auch wegen „einer deutlichen Ausbeulung seiner Hose“ aufgefallen. Auf Nachfrage der Beamten erklärte der junge Mann, er führe eine Schlange in seiner Hose mit. Tatsächlich zog der 19-Jährige ein etwa 35 Zentimeter lange Baby-Königspython aus seiner Hose. Nach dem tierischen Fund brachte ihn die Polizei in eine Ausnüchterungszelle und verfrachtete die Schlange in eine Transportbox. dpa