Mann läuft über die Gleise

Der Bahnhof ist ein gefährlicher Ort. Dort fahren viele Züge ein. Nicht jeder von ihnen hält im Bahnhof, sondern rauscht mit schneller Geschwindigkeit an den Gleisen vorbei. Deswegen muss man immer einen großen Abstand zu den Schienen halten. Auf dem Boden ist deshalb eine weiße Linie aufgetragen. Man sollte erst vor die Linie treten, wenn ein Zug angehalten hat und man einsteigen kann. Ein Mann ist am Montagabend über die Gleise am Kamener Bahnhof gelaufen. Dabei hat er nicht gesehen, dass ein ICE auf ihn zukommt. Ein ICE ist ein Schnellzug. Er hält nur an großen Bahnhöfen und ist viel schneller als Regionalzüge. Der ICE am Montagabend fuhr 160 Kilometer pro Stunde schnell. Das ist schneller als die Richtgeschwindigkeit für Autos auf Autobahnen. Denn die liegt bei 130 Kilometern pro Stunde.

Der Zugführer hat den Mann früh genug entdeckt und eine Vollbremsung gemacht. So konnte ein Unfall verhindert werden. Der Mann war übrigens nicht mehr zu sehen. Er ist wohl schnell fortgelaufen. Was er gemacht hat, war ziemlich leichtsinnig. Denn oft hört man Züge erst sehr spät. Meist hört man sie sogar erst, wenn sie schon an einem vorbei sausen. Deshalb sollte man an Gleisen immer aufpassen.