Mann gerät unter Papierrolle und stirbt

Hagen. Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in einem Industriebetrieb in Hagen ums Leben gekommen. Er geriet am Montag unter eine Papierrolle, die an einem Kran hing, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Ob die Rolle abstürzte oder der Mann beim Beladen von ihr getroffen wurde, stand zunächst nicht fest. Nach Angaben des Sprechers wird geprüft, ob ein technischer Defekt vorlag, der Kranführer etwas falsch gemacht hat oder ob sich der 57-Jährige dort gar nicht hätte aufhalten dürfen. dpa/lnw