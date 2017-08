Mann durch Schuss ins Bein verletzt

Köln. Bei einem Streit ist ein 39-Jähriger in Köln auf offener Straße durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Der Täter habe am späten Mittwochvormittag im Stadtteil Ostheim unangekündigt eine Waffe gezogen und auf seinen Kontrahenten gefeuert, teilte die Polizei mit. Er konnte zusammen mit einem Begleiter in einem Auto fliehen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach einem 30-jährigen Tatverdächtigen, der namentlich bekannt ist. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. dpa/lnw