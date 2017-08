Mann bietet Polizisten Drogen an und wird festgenommen

Dortmund. Falsche Kundschaft: Ein 22-Jähriger hat in Dortmund zwei Zivilfahndern der Polizei Drogen angeboten. Der Mann habe die Beamten in ihrem Wagen angehalten und gefragt, ob sie „Gras“ bräuchten, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend habe der 22-Jährige die Beamten am Freitagabend in eine Wohnung geführt, wo er ihnen mehrere Hundert Gramm Marihuana zeigte. Die Zivilfahnder nahmen ihn daraufhin fest. Der 22-Jährige war bereits zuvor wegen ähnlicher Delikte straffällig geworden und sitzt nun in Untersuchungshaft. dpa/lnw