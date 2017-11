Mann bei Autounfall schwer verletzt: Verursacher flüchtet

Hamm. Weil er einem auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, ist ein 57-jähriger Autofahrer in Hamm gegen ein Verkehrsschild geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach ihm wird nun gefahndet. Der 57-Jährige wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Montagabend im Ortsteil Pelkum. dpa/lnw