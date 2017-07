Männer liefern sich illegales Stockcar-Rennen

Leverkusen. Zwei junge Männer haben sich auf einem Parkplatz in Leverkusen ein illegales Stockcar-Rennen geliefert. Nach Polizeiangaben vom Freitag trafen Beamte die beiden 20- und 23-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag an und stellten zwei demolierte Kleinwagen sowie ihre Führerscheine sicher. Die Polizei war von einem Zeugen verständigt worden - er hatte aufheulende Motoren und quietschende Reifen gehört. Die Männer hätten bereits in der Vergangenheit an illegalen Rennen teilgenommen, erklärte die Polizei. Sie erwarte ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Versicherungsmissbrauchs. Bei Stockcar-Rennen drängeln sich Autos mitunter absichtlich ab und krachen ineinander. dpa/lnw