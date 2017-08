MSV Duisburg gegen Bochum mit positiver Energie

Duisburg. Aufsteiger MSV Duisburg will am Samstag (13.00 Uhr) im West-Derby gegen den VfL Bochum seine ersten Zähler für den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga holen. „Wir wollen in der Liga bleiben und werden alles unternehmen, um zu punkten. Wir gehen mit positiver Energie in das Spiel“, sagte MSV-Trainer Ilja Gruew vor der Heimpartie am zweiten Spieltag.

Zum Auftakt hatten die Duisburger durch ein spätes Gegentor am vergangenen Wochenende 0:1 in Dresden verloren. „Das Spiel ist analysiert und abgehakt. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga angekommen sind und wissen, was wir besser machen müssen“, erklärte Gruew.

Bochum musste zum Auftakt ebenfalls ein 0:1 gegen den FC St. Pauli verkraften. „Wir wollen uns steigern. Es geht am Samstag um den Willen und die Bereitschaft, das Maximum herausholen zu wollen. Setzen wir das nicht zu hundert Prozent um, werden wir dieses Spiel nicht gewinnen“, meinte Bochums Coach Ismail Atalan.

dpa/lnw