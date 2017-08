Lieber bowlen statt kegeln

Kegeln ist ein Hobby, dem vermutlich Erwachsene in ihren jungen Jahren mehr nachgegangen sind, als es heute die Kinder tun. Ihnen fehlt oft der Bezug zum Kegeln.

Olaf Hoppe vom Lokal „Zum Turm“ sagt: „Kegeln ist eine alte Version vom Bowlen. Heute gehen Kinder lieben auf die Bowlingbahn als auf die Kegelbahn.“ Meistens sind es ältere Menschen, die schon seit vielen Jahren kegeln.

So wie Brigitte Rischmüller. Kegeln ist ihr Hobby.

Kenan Kajtazovic, dessen Vater das Haus Düfelshöft gehört, ist anderer Meinung: „Die Kegelbahn ist ständig besucht. Auch Kinder kommen.“ Es gibt auch nicht mehr viele Sportvereine, in denen man Kegeln kann. In der Kamener Stadthalle trainiert aber ein Verein aus Lünen. Das jüngste Mitglied ist gerade erst fünf Jahre alt. Aber die meisten in dem Verein sind zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Kegeln ist so ähnlich wie Bowlen. Allerdings hat die Kugel keine Löcher, in die man seine Finger steckt. Außerdem ist sie kleiner. Beim Kegeln müssen nur neun Kegel umgeworfen werden, beim Bowling sind es zehn. Auch die Spielregeln der beiden ähnlichen Sportarten sind unterschiedlich.